نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يرفع شعار كامل العدد في حفله بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل النجم رامي صبري جولته الغنائية الخارجية بنجاح كبير؛ حيث أحيا قبل ساعات حفل غنائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بدأ جولته من كندا.

وشهد الحفل الأخير لرامي صبري بنيويورك حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث رفع الحفل شعار كامل العدد من الجمهور المصري ومن الجاليات العربية المختلفة من جمهوره.

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، كما لبى طلبات عدد من جمهوره وغنى أغنيات طلبها الجمهور.

وخلال الحفل رفع رامي صبري الوشاح الفلسطيني وسط صيحات من قبل الجمهور الذي تفاعل مع الموقف، وعقب الحفل وأثناء خروج رامي من الحفل تجمع الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية وسط إشادات كبيرة من الجمهور بمستوى الحفل.

أخر أعمال رامي صبري

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رامي صبري هى أغنية بعنوان "على بالي"، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجائت الأغنية من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد على، وتوزيع رامي يسا، ومكس ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عمر وعدى وإنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياتي مش لاقي لها أي جديد طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك”.