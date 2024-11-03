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افتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بفيلم تسجيلي عن حسن يوسف ومصطفى فهمي

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أحمد جودة - القاهرة - إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بفيلم تسجيلي عن حسن يوسف ومصطفى فهمي

بوابة دوت الخليج

إنطلق اليوم الأحد الموافق يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة في العين السخنة بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

 

أبرز النجوم المكرمين في حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة


وشهد حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة التونسية درة، والفنانة سوسن بدر، وعدد آخر من النجوم.


إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بفيلم تسجيلي عن حسن يوسف ومصطفى فهمي

ومن جانبه بدأ حفل إفتتاح مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بتحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي، إضافة إلى إنه تم عرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني العريق.

 

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الفنان الراحل حسن يوسف
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الفنان الراحل مصطفى فهمي

 

رحيل مصطفى فهمي بالتزامن مع رحيل حسن يوسف 

 

والجدير بالذكر إن الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا في يوم 29 من شهر أكتوبر الماضي لهذا العام عن عمر يناهز 91 عاما، ليلحقه الفنان مصطفى فهمي في صباح اليوم التالي الموافق يوم 30 أكتوبر إثر إجرائه عملية جراحية دقيقة بالمخ لإزالة ورم سرطاني، ليودع الوسط الفني رمزين كبيرين من رموز الفن المصري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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