نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي عن نقطة سودا: بنهديه لأرواح أشرف عبد الغفور وناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر الفنان أحمد فهمي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام البرومو الرسمي لمسلسل نقطة سودا الذي يفصلنا أيام على عرضه الأول.

ووجه فهمي رسالة خاصة لفريق العمل معلقًا:" أيام بتفصلنا عن العرض الأول لمسلسل نقطة سودا، عايز أشكر كل فرد اشتغل من قلبه على المشروع ده، بداية من المنتج الواعد صادق الصباح وأنور الصباح، ومدير المشروع علي حسن وعاوز أشكر المخرج محمد أسامة شاطر وذكي، ومدير التصوير تامر جوزيف ورجالة السيناريو والحوار، أمين جمال ومينا ومحمد ".



واستكمل:" ونيحي لأهم حاجة وهى العمل مع الأساتذة الكبار زي أحمد بدير اللي استمتعت جدا بالشغل سوا، وجميع الناس اللي في المسلسل، وتاني أهم حاجة هى أن المسلسل ده كان آخر أعمال كل من أشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وأنا بإسم كل طاقم العمل بنهدي المسلسل لأرواحهم الطاهرة، يارب الجمهور يستمتع بالمسلسل، عمر السويفي مش قادر يشوف الحقيقة لكن هيعرف يتصرف مع النقطة السودا ؟".

أحداث نقطة سودا

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل نقطة سوداء



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال أحمد فهمي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم "السرب"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا،حيث تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة منذ بداية عرضه بالسينمات.

أبطال وصناع فيلم "السرب"



فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد فهمي، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.