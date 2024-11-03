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رامي صبري يرفع الوشاح الفلسطيني في حفله بالولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - رامي صبري يرفع الوشاح الفلسطيني في حفله بالولايات المتحدة

واصل النجم رامي صبري جولته الغنائية الخارجية بنجاح كبير؛ حيث أحيا في الساعات القليلة الماضية حفل غنائي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بدأ جولته من كندا.

 

 

حفل كامل العدد لرامي صبري في نيويورك 

 

وشهد الحفل الأخير لرامي صبري بنيويورك حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قِبل محبي الفنان رامي صبري، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد من الجمهور المصري ومن الجاليات العربية المختلفة من جمهوره.

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من حفل الفنان رامي صبري

عنصر الصورة

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من فعاليات حفله الفنان رامي صبري
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من فعاليات حفل الفنان رامي صبري

رامي صبري يقدم باقة متنوعة من أغانيه خلال الحفل 

وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، وأحبها، إضافة إلى إنه قام بتلبية طلبات عدد من جمهوره وغنى أغنيات طلبها الجمهور منه.

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من فعاليات حفل الفنان رامي صبري

رامي صبري يرفع الوشاح الفلسطيني خلال الحفل 

ومن جانبه حرص الفنان رامي صبري  خلال الحفل على رفع الوشاح الفلسطيني وسط صيحات من قبل الجمهور الذي تفاعل مع الموقف، وعقب الحفل وأثناء خروج رامي من الحفل تجمع الجمهور حوله لإلتقاط الصور التذكارية وسط إشادات كبيرة من الجمهور بمستوى الحفل.

 

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رامي صبري يرفع الوشاح الفلسطيني
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من فعاليات حفل الفنان رامي صبري 
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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