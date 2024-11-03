محمد رمضان أبرز الحاضرين لعزاء مصطفى فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل عزاء الراحل الفنان مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، كان قد دخل المستشفى في أغسطس الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة تطلبت إجراء جراحة دقيقة في المخ، ورغم المحاولات الطبية المكثفة لتحسين حالته، إلا أن صحته لم تتحسن بشكل كامل، واستمر تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية.

وصل منذ قليل الفنان محمد رمضان لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي ومساندة أخيه حسين فهمي الذي انهار في البكاء فور بدء العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور لمسجد عمر مكرم وتقديم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي، وكان أبرز الحضور ليلى علوي، يسرا، كريم عبد العزيز، لبلبة.

آخر أعمال مصطفى فهمي

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير مصطفى فهمى فيلم “أهل الكهف” كل من الفنان خالد النبوي، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفي، صبري فواز، محمد فراج، وآخرين من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج عمرو عرفة.