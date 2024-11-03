انت الأن تتابع خبر علا الشافعى تقدم واجب العزاء فى الراحل مصطفى فهمى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع علا الشافعي على تقديم واجب العزاء في الراحل مصطفى فهمي،

كما حضر عدد من الفنانين لعزاء الراحل مصطفى فهمي، منهم الفنان القدير عبد العزيز مخيون، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سلوى عثمان، والفنان صبري فواز، والمخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة لقاء سويدان، والمخرج حسني صالح، والفنانة عبير صبري، والفنانة إيمي سمير غانم، ليقدمون واجب العزاء في الراحل.

‎وكان مصطفى فهمى تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

‎ودخل مصطفى فهمى مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

‎ومن آخر أعمال مصطفى فهمى فى السينما فيلم "أهل الكهف"، الذى عرض فى دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.