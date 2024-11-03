نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي رئيسًا للجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد الثالث من نوفمبر، بأن الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس غرفة صناعة السينما، رئيس لجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني، والتي تضم في عضويتها الفنان الكبير مصطفي شعبان والمنتجة الكبيرة ليالي بدر، وأن اللجنة المنوط بها مشاهدة وتقييم الأفلام الفلسطينية المشاركة.

نبذة عن مهرجان القاهرة

ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة السينمائي، سوف يبدأ فعالياته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي، وسيتم عرض فيلم فلسطيني بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن المعروف أن الأستاذ الدكتور عمرو الليثي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما - عضو مجلس أكاديمية الفنون - نائب رئيس غرفة صناعة السينما- رئيس مجلس إدارة مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا - عضو المجلس الاعلي للثقافه-رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الاسلامي.