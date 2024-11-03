أمير صلاح الدين يحقق شعبية كبيرة ببودكاست "برنس الليالي" على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان أمير صلاح الدين أنه لم يتوقع الشعبية الكبيرة التى حققها بودكاست " برنس الليالي " على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا أنه سعيد بهذه التجربة التى تعتبر إضافة كبيرة لمشواره الفنى على الرغم من أنها لسيت التجربة الأولي له فى مجال تقديم البرامج، إلا أن هذه التجربة تحديدا جعلته قريب جدا من الجمهور الذى يتواصل معه على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا بشكل يومى قبل وبعد كل حلقة.

ولقد استضاف الفنان أمير صلاح فى الحلقات السابقة من " برنس الليالى " الكثير من النجوم والمشاهير من بينهم الفنان محمد ممدوح، محمد ثروت، إنجى المقدم، زهرة رامى، نغم صالح، محمد على رزق، حمزة العيلي، محمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين المقرر إستضافتهم فى الحلقات القادمة.

و تدور الحلقات حول العديد من المحاور الفنية والشخصية التى تتسم بالعفوية والصراحة والكوميديا فى إطار ترفيهي يتناسب مع فكرة البودكاست.

ويعتبر هذا هو التعاول الأول بين الفنان أمير صلاح الدين وبين ستوديو 77 القائم على إنتاج وعرض " برنس الليالى".



هذا ولقد إنتهى مؤخرا الفنان أمير صلاح الدين من تسجيل حلقة جديدة من بودكاست " برنس الليالى " مع المخرج أحمد مدحت، والمقرر عرضها اليوم الأحد على جميع منصات مواقع التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى عرضها على القناة الرسمية لبرنامج " برنس الليالى " على" يوتيوب".

يذكر أن هذة هى التجربة الثانية للفنان أمير صلاح الدين فى تقديم البرامج، حيث كانت التجربة السابقة له مع الفنانة " يسرا اللوزي " من خلال برنامج "ميكروفون " الذى يتم عرضه حاليا على قناة " إم بى سى ".

من جهه أخرى قد شارك الفنان أمير صلاح الدين مؤخرا مع فريق " بلاك تيما " فى إحتفالية " إتحاد القبايل " بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري إحتفالات أكتوبر بإستاذ العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك مع بلاك تيما فى إحياء الحفل وتقديم الأوبريت الغنائى كل من النجم محمد منير، أنغام، هشام عباس، حميد الشاعرىي، حكيم، الأوبريت كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.