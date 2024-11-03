أحمد جمال سعيد يعلن بدء تصوير الجزء الثالث من كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن أحمد جمال سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة بدء التصوير للجزء الثالث من كامل العدد وذلك بعد نجاح الجزئين السابقين.

أبطال الجزء الثالث



وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة ومن أبرز النجوم المنضمين حديثًا، الفنان أحمد عبد الوهاب والفنانة إنجي المقدم والفنان حسين فهمي، والفنانة مريم الخشت، بالإضافة إلى غياب كل من آية سماحة وجيهان الشماشرجي.

مسلسل كامل العدد +1





مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبد الوارث، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، مالك عماد، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.



قصة كامل العدد



والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت، حول دينا الشربيني التي تقدم شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يظهر شريف سلامة بدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة.

أحدث أعمال أحمد جمال سعيد



يعرض الآن لـ أحمد جمال سعيد مسلسل "وتر حساس"، ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



أحداث وتر حساس



وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.