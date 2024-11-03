طرح بوستر فيلم مين يصدق لزينة أشرف عبد الباقي لعرضه بمهرجان القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم مين يصدق البوستر الرسمي له، للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، والذي سيشارك في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل فيلم مين يصدق

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد أشرف الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد زعيتر.