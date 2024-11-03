بسبب خطبة ابنته.. محمد هنيدي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بخطبة ابنته فريدة إلى الطبيب حازم فؤاد، وذلك وسط غياب ملحوظ لنجوم الفن.

محمد هنيدي يتصدر التريند

وأحيا الحفل مغني المهرجانات أوكا، الذي قدم مجموعة من أغانيه، ووقف إلى جانبه محمد هنيدي ليردد الأغاني معه ويحتفل بخطبة ابنته، كما طلب أوكا من الحضور تقديم رقصة محمد هنيدي التي قدمها في فيلم "الإنس والنمس"، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين للعروس.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية أخرى، نشر محمد هنيدي على حسابه الخاص بـ "إنستغرام" منشورًا أعلن من خلاله عودته للمشاركة في موسم رمضان بمسلسل "عم قنديل"، بعد غياب استمر سبع سنوات منذ آخر أعماله مسلسل "أرض النفاق".

و تعاقد هنيدي مؤخرًا على بطولة مسرحية جديدة بعنوان فرحات والعائلة، ومن المقرر أن يتم عرضها فى الإمارات، في النصف الثاني من هذا العام، كما ينتظر هنيدي الانتهاء من كتابة سيناريو وحوار الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والذي يتولى كتابته مدحت العدل، ومن المقرر أن يشهد مشاركة عدد كبير من أبطال الجزء الأول.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي هي مسرحية "ميوزيكال سكول"، على خشبة مسرح بكر الشدي، في المملكة العربية السعودية، ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، وشارك في بطولة المسرحية بجانب هنيدي كل من نرمين الفقي، محمد ثروت، أحمد سلطان، نانسي صلاح، محمود حافظ وآخرين، وهي من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول عودة "رمضان مبروك" لإدارة مدرسة بعد طلب مالكتها منه مساعدته في إدارتها، ولكن يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه عن هدفه في إطار كوميدي اجتماعي ساخر.

وأيضا شارك في فيلم "مرعي البريمو"، من البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، يلعب هنيدي في الفيلم دور تاجر بطيخ متزوج من غادة عادل، التي تعمل معه في التجارة، ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.