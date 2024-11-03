بسبب المرض.. هند عبد الحليم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هند عبد الحليم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخلت بسببها إلى المستشفى.

هند عبد الحليم تتصدر التريند

وظهرت هند عبد الحليم في فيديو وجهت الشكر لكل من سأل عنها، وقالت: "أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني أو كانت بتحاول تكلمني وتوصلي وبعتذر جدا لو مكنتش قادرة إني أرد بسبب التعب اللي كنت فيه وشكرا لكل حد دعالي ولكل حد زارني شكرا جدا جدا أنا الحمد لله دلوقتي أحسن وبتحسن".

هند عبد الحليم تتعرض لوعكة صحية

وتابعت هند عبد الحليم: "تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خالص أخدت شهر وأسبوع تقريبا تعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني مكنتش عارفة أكل ولا أشرب وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده لازم تتابعوا مع دكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا لو جسمكم هيسحتمل ويبقى قابل لده أو لأ، بس كده".

آخر أعمال هند عبد الحليم

وكان آخر أعمال هند عبد الحليم هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تكون من 16 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم عبر قنوات mbc ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما قدمت هند عبد الحليم المسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر" عبر إذاعة إنرجي، العمل من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب من إخراج زهرة رامي بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.