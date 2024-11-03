مهرجان القاهرة السينمائي يمنح أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريم الفنان أحمد عز بالمهرجان ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرا له على مشواره الفني، وتميزه في الأعمال الفنية التي شارك بها.

نجوم تم تكريمهم بالجائزة فاتن حمامة للتميز

ويذكر أن جائزة فاتن حمامة للتميز حصل عليها عدد من النجوم منهم: يحيى الفخراني، حسين فهمي، سمير غانم، حسن حسني، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، منى زكي، منة شلبي، نيللي كريم، هند صبري، ماجد الكدواني، المخرجة كاملة أبو ذكري، المخرج شريف عرفة، المخرج محمد خان، الموسيقار هشام نزيه.

أحمد عز يعلن عن تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز

وسبق، وأعلن أحمد عز في بيان على تكريمه، قائلا: عندما تحدث معي حسين فهمي حول اختياري للتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي سعدت كثيرًا، فهو فنان كبير أحب ما قدمه للفن، وهو قدوة لي، وشرفت بتكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العريق في وجود الفنان الكبير حسين فهمي.

وتابع أحمد عز: خبر التكريم في حد ذاته رسالة حدثت في الوقت المناسب لتشجعني على القادم، فأنا أرى أنني لم أقدم كل شيء بعد، وعلاقتي بمهرجان القاهرة بدأت منذ بداياتي، فهو فرصة لمقابلة صناع السينما وحدث هام جدًا يعطي قيمة للفنان وكذلك صناعة السينما، وأتمنى أن يكون تكريمي بداية لتقديم كل ما هو أفضل.

أحدث أعمال أحمد عز

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان احمد عز على بطولة مسلسل جديد، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله.

آخر أعمال أحمد عز

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم ولاد رزق 3 الذي دارت احداثه في إطار أكشن تشويقي، يستكمل قصة ولاد رزق، وهم أشقاء يعملون في السرقة والإجرام ولكنهم يقررون التوبة والعمل في مجالات أخرى مختلفة، قبل أن يقرروا العودة مجددًا إلى حياتهم القديمة لتنفيذ مهمة إجرامية جديدة وأخيرة بالنسبة لهم.