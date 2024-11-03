فيديو.. عفاف شعيب تكشف عن ذكرياتها مع حسن يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل حسن يوسف الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب حضورها العزاء الذي أقيم أمس بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير بالقاهرة.

عفاف شعيب تكشف عن ذكرياتها مع حسن يوسف

وقالت عفاف شعيب: «إنسان خلوق كان محترم ومتدين، ولما كنا في مسلسل الشعراوي كان يجمع كل الناس يلا صلاة الظهر، ويؤمنا هو والمخرج مصطفى الشال"

واضافت عفاف شعيب:" كان يقول التصوير بتيجي الممثل أو الممثلة يقعدوا ساعتين تلاتة يعملوا مكياج ويعملوا شعرهم، والصلاة أهم من أي حاجة 5 أو 10 دقائق هتاخد وقت ايه يعني، الصلاة أهم من أي حاجة"

واختتمت عفاف شعيب: « وكان يجمع كل الكاست العمال والممثلين وكلنا كنا نصلي جماعة، كان شيء جميل وربنا يجعله في صحيفة حسناته، وبعدين الفنان رشوان توفيق شاف له رؤيا جميلة جدًا لقيته بيكلمني ويقولي شفت له رؤيا محصلتش، الله يرحمه».

مسلسل إمام الدعاة

ومن جانبه، عرض مسلسل إمام الدعاة عام 2002 وتناول السيرة الذاتية للراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب حسن يوسف وعفاف شعيب، أبرزهم سوسن بدر، حمدي أحمد، محمد الدفراوي، حسن مصطفى، ومن تأليف بهاء الدين إبراهيم، وإخراج مصطفى الشال.

آخر عمل جمع عفاف شعيب وحسن يوسف

وكان اخر عمل جمع عفاف شعيب وحسن يوسف هو مسلسل بيت السيدة الذي تدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يجسد خلاله حسن يوسف شخصية أستاذ علم طاقة يعمل بالخارج، ثم يعود إلى مصر للم شمل أسرته، ويقرر أن يجمعهم خلال شهر رمضان في بيت العائلة بمنطقة السيدة زينب، وتظهر عفاف شعيب بشخصية زوجة حسن يوسف.

آخر أعمال عفاف شعيب

وكانت آخر أعمال عفاف شعيب هو مسلسل محارب الذي تدور احداثه في إطار اجتماعي شعبي، يجسد خلاله حسن الرداد سائق الميكروباص عزيز محارب من أصل صعيدي، ويدخل في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، والمسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما تظهر عفاف شعيب ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.