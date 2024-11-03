مسلسل رقم سري.. أحداث جديدة وصراعات مشوّقة في الجزء الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستمر مسلسل "رقم سري" في موسمه الثاني مع عودة عدد من الشخصيات المحورية التي ظهرت في الجزء الأول.

من أبرز هذه الشخصيات المحامي لطفي عبود، الذي يجسده الفنان صدقي صخر، والذي كان له دور بارز في إثبات براءة رضوى (حنان مطاوع) من تهمة قتل الدكتور عصام (مراد مكرم) في الجزء الأول.

لطفي عبود يمثل حجر الزاوية في المسلسل، حيث يواصل نضاله القانوني وتحدياته في ظل الصراعات التي تحيط بشخصيات المسلسل.

أدوار بارزة وتعاون جديد مع الذكاء الاصطناعي

عمرو وهبة، الذي يجسد شخصية وافي، يعود أيضًا ليقدم دورًا حيويًا كساعد لطفي عبود.

يتمحور دوره حول دعم المحامي في قضايا معقدة، خصوصًا في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقوية موقف موكلته.

يمثل وافي الجانب التكنولوجي في الصراع ويعكس تطور أساليب الدفاع القانونية.

تحقيقات وتحديات جديدة للمقدم حسين

يظهر رامي الطمباري في الجزء الثاني بشخصية المقدم حسين الذي يستمر في ملاحقة العدالة، مستفيدًا من خبرته السابقة في كشف خيوط الجرائم.

يضيف حسين طابعًا جديًا للمسلسل، ويعمل كأحد العوامل المؤثرة في تطور الأحداث عبر متابعته الدقيقة للقضية الرئيسية.

عودة المحامية ماجدة وشخصيات أخرى مثيرة

تعود ناردين فرج بشخصية ماجدة، المحامية التي لا تتردد في استخدام أساليب ملتوية لتحقيق أهدافها، حيث كانت خصمًا مباشرًا للطفي عبود في الجزء الأول.

ويستمر الفنان أحمد شاهين في تقديم شخصية مصطفى جاويش، المحامي الذي يشارك لطفي عبود مهنة القانون ويضيف بعدًا آخر من التعقيد إلى الأحداث.

قصة غامضة وتفاصيل مشوّقة عن حياة ندى عشماوي

يتناول المسلسل أيضًا قصة ندى عشماوي، التي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس، وهي شابة قيادية وطموحة تعمل كمديرة بنك.

تتوالى الأحداث بعد العثور على جثتها في مقر العمل، ليبدأ الضابط حسين محمود التحقيق، حيث تتشابك الاتهامات حول مجموعة من زملائها وأقاربها.

في ظل التحقيقات، تتكشف مفاجآت مثيرة، من بينها مخطط لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، مما يضيف جرعة تشويق مستمرة.

عرض المسلسل على القنوات والمنصات

من المقرر عرض مسلسل "رقم سري" على قناة DMC ومنصة واتش ات، ويأتي المسلسل في 30 حلقة مشوقة تضع المشاهدين في أجواء من التوتر والإثارة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب، ليقدّموا عملًا يحمل طابعًا دراميًا مشوّقًا يواكب التوقعات الكبيرة للموسم الجديد.