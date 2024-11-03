انت الأن تتابع خبر ديانا حداد تجري عملية جراحية وهذا وضعها الصحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عملية جراحية بسيطة خلال الأيام الماضية، وأثارت حالتها الصحية اهتماماً واسعاً بين متابعيها وجمهورها، وبعد أن خضعت للإجراء الطبي، غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أنها بخير وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي.



وفي تصريح مقتضب لجمهورها من أحد أصدقائها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طمأنت ديانا حداد الجمهور، من خلال إعادة نشر "ستوريات" أصدقائها وجمهورها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أجرت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهي الآن في مرحلة النقاهة.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة ديانا، حيث أعرب العديد من المتابعين عن فرحتهم بسماع أخبار إيجابية عن حالتها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة قريباً إلى أعمالها الفنية .