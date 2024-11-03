مؤلف “6 شهور”: بعض مواقف المسلسل مبنية على أحداث واقعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - قال عمرو أبوزيد، مؤلف مسلسل «٦ شهور»، إن مواقف المسلسل مبنية على أحداث واقعية من خلال التواصل مع موظفي مبيعات بشركات عقارية لذلك المسلسل يمثل أحداثًا حقيقية تحدث معهم بشكل يومي.

وأضاف أبوزيد، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمهور سيشاهد نور النبوى فى دور جديد ومختلف، مشيدًا بجهود القائمين على منصة «watch it»، والشركة المتحدة، فى توفير جميع الإمكانات المادية والمعنوية للعمل.

مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي أحدث إنتاج لمنصة watch it التي أخذت على عاتقها دعم النجوم الشباب وتصعيدهم لأدوار البطولة المطلقة.

يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويعرض حصريًا عبر منصة WATCH IT، وانطلق عرضه منذ 23 أكتوبر، وتعرض منصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.