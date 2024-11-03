شلل مؤقت في المعدة.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل حالتها الصحية كشفت الفنانة هند عبد الحليم عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخلت بسببها إلى المستشفى.وظهرت هند عبد ا إقرأ المزيد

كشفت الفنانة هند عبد الحليم عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخلت بسببها إلى المستشفى.

وظهرت هند عبد الحليم في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، كما وجهت نصائح للجمهور.

وقالت هند عبد الحليم: "أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني أو كانت بتحاول تكلمني وتوصلي وبعتذر جدا لو مكنتش قادرة إني أرد بسبب التعب اللي كنت فيه وشكرا لكل حد دعالي ولكل حد زارني شكرا جدا جدا أنا الحمد لله دلوقتي أحسن وبتحسن".

وتابعت هند عبد الحليم: "تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد اللي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خالص أخدت شهر وأسبوع تقريبا تعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني مكنتش عارفة أكل ولا أشرب وألم رهيب وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده لازم تتابعوا مع دكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا لو جسمكم هيسحتمل ويبقى قابل لده أو لأ، بس كده".

يذكر أن هند عبد الحليم شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تكون من 16 حلقة وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم عبر قنوات mbc ومنصة شاهد.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.