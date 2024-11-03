انت الأن تتابع خبر عمرو دياب وراغب علامة يجتمعان في حفل غنائي استثنائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أربعة عقود من الظهور على الساحة الفنية، تحقق الحلم الذي انتظره الجمهور العربي طويلاً؛ إذ جمع حدث نادر بين النجمين عمرو دياب وراغب علامة في أداء مشترك خلال حفل زفاف أقيم عند أهرامات الجيزة لابنة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم يسرا وإيناس الدغيدي.



وشهد الحفل غناء دياب وعلامة معًا لأول مرة، حيث قدّما مجموعة من أشهر أغانيهما، مثل "حبيبي يا نور العين" لدياب و"مغرم يا ليل" لعلامة، وسط تفاعل حماسي من الحضور. وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق هذه اللحظة الاستثنائية، وسط إشادات واسعة وأمل بأن يكون ذلك بداية لتعاون فني يجمع بين النجمين.



ويذكر أن راغب علامة سبق أن أعرب عن تقديره لعمرو دياب، واصفًا إياه بالمنافس الفني المحترم، ومؤكدًا على متانة علاقتهما واحترامه لأعمال دياب التي يستمع إليها مع عائلته .