مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن برنامج أفلام من المسافة صفر

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار احتفائه بالسينما الفلسطينية كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قائمة أفلام "من المسافة صفر" التى يتم عرضها ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

"من المسافة صفر"

"من المسافة صفر" هو مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان.

خارج الإطار‌| Out Of Frame

نداء أبو حسنة‌، وثائقى | ٦:٥١ د

فنانة تشكيلية تعود إلى الأستوديو المدمر لإقامة معرض.

جنة الجحيم| Hell’s Haven



كريم س‍‍ت‍‍وم‌ دراما وثائقية |٤:٤٧ د

يستيقظ كريم مذعورًا ليجد نفسه ملفوفًا بكفنٍ أبيض.

سِحر |Charm

بشار البلبيسي روائي|٤:١٢ د، راقصة تبحث عن سبل للتواصل روحيًا مع أصدقائها بعد أن فرقتهم الحرب.

صحوة ‌| Awakening



مهدي كريرة‌ تحريك|٤:٥٣ د، عقب عشر سنوات من فقدان الذاكرة، يستعيد أبٌ ذاكرته خلال تفجيرات الحرب.

جاد وناتالي‌ |Jad And Natalie



أوس البنا‌، وثائقي| ٣:١٣ د، يراقب أوس أحلامه بعد عودته إلى حيه المدمر.

لا‌ |No ‌

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هنا عليوة وثائقي |٧:٣١ د

رحلة البحث عن لحظة فرح وسط الدمار.

كل شيء على ما يرام | All is Fine



‌‌نضال دامو‌ وثائقي‌ |٤:٢٩ د

كوميديا مستوحاة من صراعات البقاء اليومية فى محاولة لمواساة النازحين.

تاكسي ونيسة‌ | Taxi Wanissa



‌‌اعتماد وشاح‌، دراما |٤:٤٨ د

ونيسة حمار ترفض ترك صاحبها وراءها بعد موته.

24‌ ساعة‌| 24 Hours



‌‌علاء دامو‌ وثائقي‌ |٦:٠٢ د، تهديدات الموت التي يتعرض لها مصعب على مدار 24 ساعة.

سليفي‌|Selfie

‌‌ريم محمود‌، وثائقي‌|٧:٤٩ د تُلقي امرأة في بحر غزة زجاجة تحتوي على ذكرياتها لتبقى حية.



خارج التغطية‌ | No Signal

‌ ‌‌محمد الشريف‌، روائى|٤:١٩د، حالة من عدم اليقين تخيم على رجل يرفض قبول أن أخاه ربما يكون ميتًا.

جلد ناعم Soft Skin، خميس

مشهراوي‌ تحريك| ٧:٥٤ د، ستة أطفال يرون الحرب بعيونهم من خلال فيلم رسوم متحركة.

فلاش باك | ‌Flashback



‌‌إسلام الزريعي‌، وثائقي‌ |٥:٢١ د، تستعين فرح، الفتاة ذات الخمسة عشر عامًا، بالرقص والموسيقى لمقاومة أصوات الحرب.

شظايا | Fragments



‌‌باسل المقوسي‌، فيديو آرت | ٣:٢٤، صور متلاحقة ترصد رحلة البحث عن الحياة في ظل الدمار.

قرابين‌ | Offerings



‌‌مصطفى النبيه‌ روائي| ٤:٤٣ د، تستيقظ الروائية لتراقب الدمار والنزوح.

يوم دراسي‌ | ِA School Day



‌‌أحمد الدنف‌ دراما‌ | 3.09 د، يستعد زياد، للذهاب إلى المدرسة، لكنه ينتهي به الأمر جالسًا أمام ضريح معلمه.

فرح ومريم‌ | Farah And Myriam



‌‌وسام موسى | ٥:٤٣ د ، وثائقي‌، تواجه فرح، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام، الحياة بعد فقد صديقتها مريم.

حمولة زائدة‌ Overload



‌‌آلاء أيوب‌، تجريبي‌ |٣:٥٢ د، تتخيل آلاء نفسها سجينة في أحد الروايات أثناء النزوح.

الأستاذ ‌The Teacher



‌‌تامر نجم‌ وثائقي‌|٥:١٥ د، رحلة يعيشها أستاذ نازح في الخمسينيات من عمره، محاولًا تلبية احتياجاته اليومية.

إعادة تدوير‌ | Recycling



‌‌رباب خميس‌، وثائقي‌ | ٣:١٥ د، أسرة تحاول النجاة على سطح مبنى قديم في ظل شح المياه.

صدى‌ | Echo



‌‌مصطفى ك‍‍لاب، وثائقي |٢:٣٢ د، ليلة طويلة مظلمة على بحر غزة. أصوات القنابل وسيارات الإسعاف وصرخات الاستغاثة.





عذرا سينما‌ Sorry Cinema

أحمد حسونة‌ وثائقي‌ ٦:٥٦ د، مخرج يعتذر للسينما بعد أن تغيرت أولوياته في تلك اللحظة الفارقة.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".