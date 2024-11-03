مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة



أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي: إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194فيلم.



عدد الدول المشاركة 72 دولة، عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا، عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا، عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام، عدد عروض الشرق الأوسط وإفريقيا: 119 فيلمًا.

مهرجان القاهرة السينمائي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".