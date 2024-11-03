نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي يختار فيلم "أحلام عابرة" لإفتتاح دورته الـ45 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" لافتتاح الدورة الـ 45 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

أبطال فيلم “أحلام عابرة”

يُعرض الفيلم لأول مرة في العالم، وهو روائي طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوى، ويقوم ببطولته عادل أبو عياش، واميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت،تصوير دريد منجم

أحداث فيلم "أحلام عابرة "

وفي أحداث الفيلم التى صورت فى بيت لحم بفلسطين، يأخذنا سامي، البالغ من العمر 12 عاما، في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.



تمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها وما بحدث لهم وبينهم عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

تصريحات حسين فهمي



وقال الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في المؤتمر الصحفي للمهرجان: نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوى وهو عمل سينمائى كبير عن القضية الفلسطينية ومايمر به المواطن فى غزة فى افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة، وهو دور نتمسك به.



وأضاف: الدورة 45 لمهرجان القاهرة تأجلت من أجل أحداث عزة، وكان من الصعب أن نحتفل ونقيم "رد كاربت "، فى ظل ماكان كان يحدث للشعب الفلسطيني، وهذا العام قررنا أن تؤكد دورة رشيد مشهراوي هو مخرج فلسطيني وُلد في قطاع غزة عام 1962.

يُعتبر من أبرز الأسماء في السينما الفلسطينية المعاصرة، وله دور ريادي في تقديم صورة معاناة الشعب الفلسطيني داخل الاراضى المحتلة من خلال أفلامه.

بدأ مشهراوي مشواره الفني في أواخر الثمانينات، وقد أنجز العديد من الأفلام، بدءًا من فيلمه "جواز سفر" عام 1986، ثم "الملجأ" عام 1989، و"دار ودور" عام 1990، و"أيام طويلة في غزة" في عام 1991.



وبعد أن أسس شركة "أيلول للإنتاج التلفزيوني والسينمائي" في عام 1992، قدم فيلمه الروائى الأول "حتى إشعار آخر" في عام 1993، والذي نال إعجابًا كبيرًا في المهرجانات السينمائية الدولية ومنها جائزة الهرم الذهبى لمهرجان القاهرة السينمائى،ثم "حيفا" عام 1996، والذي كان أول فيلم فلسطيني يُعرض بشكل رسمي في مهرجان كان السينمائي منذ تأسيس المهرجان، و" حظر تجول "، و" الكتابة على الثلج "،و" رسائل من اليرموك "،و فلسطين ستريو "،" تذكرة إلى القدس "،" مباشر من فلسطين "،و " عيد ميلاد ليلى

قام مشهراوي بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية التي تركز على الحياة تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية، وعرضت أفلامه في مهرجانات ودور العرض في معظم دول العالم، وشارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم في مهرجانات عربية ودولية.

مهرجان القاهرة السينمائي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).