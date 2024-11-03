فن ومشاهير

"خطة كيوبيد" تمثل مصر في مهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة

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القاهرة - محمد ابراهيم - حصدت مسرحية "خطة كيوبيد" للمخرج أحمد فؤاد، العديد من ردود الفعل الإيجابية عقب عرضها ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة في المغرب، والذي يقام تحت شعار "نمشيو نتفرجو فالمسرح".

 

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مسرحية خطة كيوبيد
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مسرحية خطة كيوبيد

 

تصريحات المخرج أحمد فؤاد

 

من جانبه، أعرب المخرج أحمد فؤاد، عن سعادته البالغة بذلك الاحتفاء الكبير الذي شهده من قِبل جمهور العرض في المغرب.

 

فيما وجه "فؤاد" رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "شكرا للمهرجان وأصدقائي الغاليين على حسن الاستقبال والبهجة خلال أيام المهرجان وإن شاء الله نلتقي قريبا".

 

تناقش “خطة كيوبيد” العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا. وهي من بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

 

أيضًا موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

 

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مسرحية خطة كيوبيد
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مسرحية خطة كيوبيد

 

تفاصيل مسرحية "خطة كيوبيد"

 

يشار إلى أن مسرحية "خطة كيوبيد" كان قد حققت رقم قياسي من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير جعل من حفلاتها كاملة العدد يوميا.

 

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مسرحية خطة كيوبيد
مريم الجابري

مريم الجابري

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