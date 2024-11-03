محمود حميدة يساند حسين فهمي بعد وفاة شقيقه في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمود حميدة على الحضور للمؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدورة الخامسة وأربعون، وسيبدأ المؤتمر بعد دقائق بأحد الفنادق بكورنيش التحرير.

وساند محمود حميدة الفنان حسين فهمي بعد أول ظهور له بعد وفاة شقيقه النجم مصطفى فهمي.

وفاة مصطفى فهمي

تُعتبر وفاة مصطفى فهمي خسارة كبيرة للساحة الفنية، حيث ترك وراءه تراثًا فنيًا غنيًا سيتذكره الجمهور دائمًا.

يُشار إلى أن الفنان الراحل لم يكن مجرد ممثل، بل كان رمزًا للإبداع والموهبة، وستظل أعماله حية في ذاكرة محبيه.

آخر أعمال حسين فهمي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حسين فهمي، هو فيلم "الإسكندراني"، الذي تدور أحداثه في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.