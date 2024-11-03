نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش ولبلبة أبرز حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء توافد الحضور على المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي للكشف تفاصيل الدورة الخامسة والأربعون بحضور عدد من النجوم على رأسهم كندة علوش ولبلبة وصبري فواز ومحمود حميدة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية، وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

وفد من مهرجان شنجهاي

واستقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفد من مهرجان شنجهاي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.



ضم الوفد السيدة شيلا تونج، نائبة المدير العام للمهرجان الصينى، والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.