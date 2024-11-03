في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة مريم فخر الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، ولقبت ب "حسناوات الشاشة"، فهي جميلة القلب والقالب، واتسمت شخصيتها بالجرآة والشجاعة والصراحة مهما اختلف آراء الآخرين، فكانت لديها بريق ولامعان وأسلوب شيق لا يستطيع أحد أن يقلده، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة مريم فخر الدين.

مريم فخر الدين



معلومات عن مريم فخر الدين

ولدت الفنانة مريم فخر الدين يوم 8 سبتمبر عام 1931، والدها كان يعمل مهندس ري، ووالدتها باولا مجرية الأصل تعرف بها والدها وتزوجها أثناء سفرها بالخارج، لها شقيق واحد هو الفنان يوسف فخر الدين، تلقت تعليما في المدرسة الألمانية بباب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وهي تجيد سبع لغات هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية وغيرها.

مشوار مريم فخر الدين الفني

وبدأت مشوارها الفني من بداية فوزها في مسابقة في مجلة “ايماج” الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو الاعتراف الذي أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول افلامها السينمائيه.



وبدايتها كانت بالتمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضًا 9 أفلام.

ومع مطلع السبعينات اختلفت بحكم السن أدوار مريم فخر الدين على الشاشة وأصبحت تقوم بأدوار مختلفه تمامًا كدورها الشهير في فيلم الأضواء عام 1972 وقبله دور الأم في فيلم بئر الحرمان عام 1969. بعد زواجها من فهد بلان عملت معه في بعض الأفلام ولكنها بعد الانفصال عادت إلى مصر لتأخذ مكانها إلى الآن في أدوار الأم الجميلة.

أبرز أعمالها في السينما

وقدمت العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الاعمال:فيلم حرامي الحب، قطة على نار، ليلة غرام، وعد، شيطان الصحراء، الأرض الطيبة، جريمة حب، رد قلبي، أضواء المدينة، الزيارة الأخيرة، بصمات فوق الماء، حكاية في كلمتين، بئر الحرمان، هارب من الحب، وغيرها من الأعمال.

أبرز أعمالها في الدراما

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال:مسلسل رأفت الهجان 3، الرحلة، العاصفة، الهاربان، بنات الأصول، عصر الفرسان، أوبرا عايدة، غلطة العمر، وغيرها.