نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إنطلاق تصوير مسلسل "كامل العدد" الجزء الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق اليوم تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي، المقرر عرضه في رمضان 2025.



وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة ومن أبرز النجوم المنضمين حديثًا، الفنان أحمد عبد الوهاب والفنانة إنجي المقدم والفنان حسين فهمي، والفنانة مريم الخشت، بالإضافة إلى غياب كل من آية سماحة وجيهان الشماشرجي.



تفاصيل مسلسل كامل العدد + 1

الجزء الثاني من "كامل العدد" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 على منصة شاهد وقناة ON، ودارت أحداثه في إطار كوميدي لايت.



مسلسل كامل العدد +1



مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ميران عبد الوارث، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، مالك عماد، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.