مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإعلان تفاصيل دورته الـ45

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، وذلك فى تمام الثانية عشر ظهرا بأحد الفنادق بالقاهرة.

تفاصيل المؤتمر

ومن المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية، وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

تفاصيل استقبال مهرجان القاهرة السينمائي لوفد شنجهاي



واستقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفد من مهرجان شنجهاي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث التقى برئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا.



ضم الوفد السيدة شيلا تونج، نائبة المدير العام للمهرجان الصينى، والمسئولين عن العلاقات العامة والبرمجة والعروض والسوق والعمليات والصناعة بالمهرجان.



أطلع الضيوف على أجواء العمل بمهرجان القاهرة، الذي يستعد لإطلاق دورته الـ45، وأعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من حماس وتفاعلوا معه، كما تم بحث فرص التعاون بين المهرجانين، ومنها الإتفاق على تنظيم أسبوع لمصر في النسخة القادمة من مهرجان شنغهاى، وتبادل الخبرات والأسماء البارزة في صناعة السينما بين كلا المهرجانين، سواء فى تنظيم العروض والفعاليات الخاصة أو بلجان التحكيم.