نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي وزوجته في ضيافة "صاحبة السعادة".. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج، ضيوفًا على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة قناة "دي إم سي"، غدًا الإثنين الموافق 4 نوفمبر، ومن المقرر أن يكشف "فهمي" وزوجته خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياتهم الخاصة ومشوارهم الفني، كما يكشفان عن التحديات والظروف الصعبة التي واجهتهما في بدايات مشوارهما الفني.

وشاركت الصفحة الرسمية لقناة "دي إم سي" البرومو التشويقي للحلقة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليه:" النجم أحمد فهمي وزوجته في حلقة مميزة ومختلفة مع صاحبة السعادة الإثنين المقبل فقط على dmc ".

منشور قناة “dmc”

آخر أعمال أحمد فهمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الفنية، هو من خلال مشاركته في فيلم "السرب"، الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا،حيث تصدر شباك التذاكر لفترة طويلة منذ بداية عرضه بالسينمات.

أبطال وصناع فيلم "السرب"

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد فهمي، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.