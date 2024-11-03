اليوم.. عزاء الفنان مصطفى فهمي بمسجد عمر مكرم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستقبل الفنان حسين فهمي، اليوم عزاء شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب، وذلك حسبما أعلن من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،حيث كتب:" إنا لله وإنا إليه راجعون يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم، رجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

منشور حسين فهمي

وفاة مصطفى فهمي

وتوفي يوم الأربعاء الماضي الفنان مصطفى فهمي، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد قدم أدوارًا مميزة في السينما المصرية لعقود، كان قد دخل المستشفى في أغسطس الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة تطلبت إجراء جراحة دقيقة في المخ، ورغم المحاولات الطبية المكثفة لتحسين حالته، إلا أن صحته لم تتحسن بشكل كامل، واستمر تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية.



آخر أعمال مصطفى فهمي

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير مصطفى فهمى فيلم “أهل الكهف” كل من الفنان خالد النبوي، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفي، صبري فواز، محمد فراج، وآخرين من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج عمرو عرفة.