"لن تفارقني يا حبيبي".. شمس البارودي تنعى حسن يوسف بكلمات مؤثرة في أول تعليق لها بعد وفاة زوجها الفنان حسن يوسف خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لتنعى الراحل بكلمات مؤثرة إقرأ المزيد

في أول تعليق لها بعد وفاة زوجها الفنان، حسن يوسف، خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لتنعى الراحل بكلمات مؤثرة.

ونعت البارودي عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم السبت، زوجها الراحل وقالت: "أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه، وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتماً كل في ميعاده وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم".

وأضافت البارودي في كلمات مؤثرة: "حقا الفراق صعب بعد 52 عاما عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمري 26 عاما وهو 38 أنضج مني عقلا وخبره.. فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي فأستغني عن الدنيا به.. فالحياة في كنفه أمن وأمان.. وكأن الله وضعه في حياتي ليغير مجراها تماما".

وتابعت: "حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا.. لم ولن تفارقني يا حبيبي.. وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسكا بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمئنني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته.. وبصدقك لم تخلف معي وعدا أبدا أحيا منتظرة لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه.. ففراقك ليس وداعا يا حبيبي بل هو وعد بلقاء المحب لحبيبه".

يذكر أن الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي تزوجا عام 1972 واستمر زواجهما لأكثر من نصف قرن حتى وفاته الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما.

وقدم الثنائي عددا من الأفلام معا من بينها "رحلة حب"، و"الشياطين والكورة"، و"وكان الحب"، و"الزواج السعيد"، و"بابا آخر من يعلم"، قبل أن تقرر شمس الباروي اعتزال الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينيات.