احتفل الفنان محمد هنيدي بخطبة ابنته فريدة الجمعة 1 نوفمبر.. وأحيا حفل الخطبة المطرب أوكا الذي قدم مجموعة من أغانيه، ووقف إلى جانبه محمد هنيدي ليردد الأغاني معه ويحتفل بخطبة ابنته.

كما طلب أوكا من الحضور تقديم رقصة محمد هنيدي التي قدمها في فيلم "الإنس والنمس". ويبدو أن الحفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين للعروس. على جانب آخر، يعود الفنان محمد هنيدي للمشاركة في موسم رمضان 2025 بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله مسلسل "أرض النفاق". يقدم محمد هنيدي مسلسلا بعنوان "عم قنديل" وهو اسم مؤقت. يذكر أن محمد هنيدي قدم مؤخرا مسرحية "ميوزيكال سكول"، على خشبة مسرح بكر الشدي، في المملكة العربية السعودية، يوليو الماضي ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفاعليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد هنيدي يحتفل بخطبة ابنته.. صور احتفل الفنان محمد هنيدي بخطبة ابنته فريدة الجمعة 1 نوفمبر.. وأحيا حفل الخطبة المطرب أوكا الذي قدم مجموعة من أ إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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