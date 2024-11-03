أحمد السقا: شفت الموت 3 أو 4 مرات في تصوير فيلم "السرب"

تحدث الفنان أحمد السقا عن المشاهد الخطرة التي يقدمها في أعماله متذكرا ما حدث خلال تصوير فيلم "السرب" وأنه كاد أن يفقد حياته أكثر من مرة.

وحكى أحمد السقا عن كواليس تصوير أحد المشاهد في فيلم "السرب" خلال لقائه في برنامج "ضيفي مع" مع الإعلامي معتز الدمرداش قائلا: "مشهد المعركة اللي بيحرر فيها السبايا شفت فيها الموت 3 أو 4 مرات، وأهم حاجة الثبات الانفعالي وسرعة رد الفعل ودي من عند ربنا، في مشهد أول ما بروح اقتحم مواقع داعش بمساعدة الجيش اللييبي، بمشي واخد دبابة ساتر، أنا كنت لابس بيادة ورباطها اتفك وأنا ماشي لقيت نفسي بتسحب الرباط دخل تحت المجنزرة قلعت الجزمة ورميت نفسي بعيد، كنت هبقى بولوبيف، ومكنتش بحكي الحاجات دي لزوجتي وأولادي عشان مقلقهمش عليا".

وتابع أحمد السقا: "فيلم السرب من أكتر الحاجات اللي بذلت فيها مجهود، أنا كنت بسافر كل يوم السويس 30 كيلو جوا الجبل وأرجع البيت أخد دش وأرجع أسافر، وبعدها سافرت لمرسى مطروح ومنها رأس غارب، والتصوير عند بريمة البترول كانت طيارات هليكوبتر بتودينا والشغل هناك ليه بروتوكول".

وأكد أحمد السقا أنه يحب تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه دون الاستعانة بدوبلير قائلا: "حتى الآن برفض أن يكون ليا دوبلير مهما بلغت خطورة الدور وأهم حاجة إجراءات الحماية، وعندي فريق بشتغل معاه حافظهم وحافظيني والتوفيق بتاع ربنا".

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.