نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف ومي عز الدين في المركز الثالث عالميا بـ "قلبي واشباحه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل النجم عمرو يوسف المركز الثالث في تريند تويتر عالميا والثاني سعوديا بعرضه المسرحي قلبي واشباحه والذي يعرض على مسرح البوليفار في موسم الرياض على صعيد أخر ونتيجة لشدة الإقبال على العرض قررت إدارة موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية زيادة ايام العرض يوما إضافيا لتنتهي العروض غدا الأحد بدلا من اليوم السبت نتيجة الإقبال الكبير من الجماهير على حضور العرض رفع لافتة كامل العدد طوال أيام عرضه مسرحيته قلبي واشباحه في موسم الرياض المسرحية التي بدأ عرضها يوم ٢٩ من اكتوبر الماضي

ابطال مسرحية قلبي واشباحه

قلبي واشباحه تشاركه بطولتها النجمة مي عز الدين، ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وايمان السيد زشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير. المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي.

أخر أعمال عمرو يوسف

على صعيد آخر يواصل النجم عمرو يوسف بدأ تصوير درويش منذ اسبوعين، وهو من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري ومن انتاج محمد حفظي وممدوح السبع وفوكس للانتاج والتوزيع. وفيلم سكوير.

يشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب واحمد عبد الوهاب وخالد كمال واسلام حافظ ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة