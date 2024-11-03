أحمد جودة - القاهرة - بعد مطالبتها بإجراء عملية تجميل لـ "أنفها".. أميرة أديب: دي خلقة ربنا أنتم مجانين؟

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب "أسك" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ووجه لها أحد المتابعين سؤالا بشأن اجرائها عملية تجمل لأنفها.

الفنانة أميرة أديب



رد أميرة أديب على سؤال أحد متابعيها



وردت أميرة أديب على السؤال قائلةً إن لم تفكر في فكرة إجراء عملية لأنفها، مشيرة إلى إن الموضوع سهل جدا.



وتابعت أميرة أديب:

"مش عايزة أي حد يكون عنده نفس مناخيري المصرية العربية العادية الطبيعية يلاقيني غيرتها؛ فيقول أنها وحشة ويغيره، اللي عايز يغيير هو حر.. الناس بتقعد تتنمر على حاجة وأول ما حد يغيير يشتموه عشان غير خلقة ربنا.. أنتم مجانين".



آخر أعمال الفنانة أميرة أديب



وفي سياق متصل يشار إلى إن آخر أعمال الفنانة أميرة أديب هو مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الذي تم عرضه في مطلع هذا العام الحالي 2024.



طاقم عمل مسلسل وبينا ميعاد

والجدير بالذكر أن مسلسل وبينا ميعاد ضم كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان صبري فواز، شيرين رضا، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، أميرة أديب، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.