مايكل أوين يصل القاهرة لتصوير "الحريفة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم -

وصل النجم الإنجليزي مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، إلى القاهرة لتصوير مشاهده في فيلم "الحريفة 2". وبدأت رحلته بزيارة الأهرامات الثلاثة وأبو الهول في منطقة الجيزة، قبل أن يتوجه لتصوير أولى مشاهد الفيلم كضيف شرف.



ابرز المعلومات عن مايكل أوين

يُعتبر مايكل أوين من أساطير كرة القدم الإنجليزية، حيث لعب مع أندية مرموقة مثل ليفربول ونيوكاسل يونايتد وستوك سيتي. كما كانت له تجربة مميزة مع ريال مدريد في موسم 2004/2005، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة.

وفي عام 2001، حقق أوين جائزة الكرة الذهبية بعد أن ساهم في تحقيق فريقه للعديد من الألقاب، منها الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أحداث فيلم "الحريفة 2"

تدور أحداث الجزء الثاني من "الحريفة" حول استمرار ماجد وأصدقائه في مواجهة التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، مع تطورات جديدة في حياتهم الشخصية.

أبطال فيلم "الحريفة 2"

يجمع الفيلم عددًا من نجوم الشباب، من بينهم الفنان نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، عبدالرحمن محمد، فراس سعيد، ريما مصطفى، كريمة منصور، سليم هاني، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.