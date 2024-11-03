نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مسلسل "Days of Our Lives" للموسم الحادي والستين عبر منصة Peacock في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت عدة تقارير دولية عن عودة مسلسل "Days of Our Lives" بموسمه الحادي والستين، وذلك تحت إنتاج منصة Peacock، حيث تم الكشف هذه التفاصيل خلال فعالية أقيمت في لوس أنجلوس اليوم.

وفقًا لموقع Deadline، يعود المسلسل بعد انتقاله إلى شركة Peacock في وقت سابق من العام الحالي. ومن المقرر أن يحتفل المسلسل بحلقته رقم 15000 في الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم إنتاج حلقتين فرعيتين محدودتين بعنوان "Beyond Salem"، حيث شهد الفصل الثاني عودة الثنائي الشهير بو وهوبي، الذي يجسده كريستيان ألفونسو وبيتر ريكيل، إلى جانب ديدري هال في دور الدكتورة مارلين أيفانز والراحل دراكي هوغستين في دور جون بلاك.

تجدر الإشارة إلى أن بيل هايز، أحد أبرز نجوم المسلسل، قد وافته المنية عن عمر يناهز 98 عامًا في يناير الماضي، مما أحدث موجة من الحزن بين طاقم العمل، الذين أصدروا بيانًا يعبرون فيه عن تعازيهم. وقد جاء في البيان: "بقلب مثقل، نشارك بوفاة حبيبنا بيل هايز، الذي كان واحدًا من أطول الشخصيات ظهورًا في المسلسل منذ عام 1970، وظل هو وزوجته سوزان سيفورث هايز جزءًا من عائلة ويلي