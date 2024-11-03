نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.. هدى المفتي تلفت الأنظار بإطلالتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة هدى المفتي بمهرجان الجونة السينمائي

تألقت هدى المفتي، بفستان أنيق باللونين الذهبي والبينك حيث كان يتميز بقصة مختلفة أثارت إعجاب الكثير من الجمهور، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها البسيطة، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة.

من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.. هدى المفتي تلفت الأنظار بإطلالتها

و علقت هدى المفتي، على منشورها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" قائلة: "ختام مهرجان الجونة السينمائي لدورته السابعة".

من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.. هدى المفتي تلفت الأنظار بإطلالتها

أحدث أعمال الفنانة هدى المفتي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى المفتي، هو مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة watch it وتفاعل معه الجمهور بشدة وتألق وأبدع أحمد مالك وهدى المفتي بشخصياتهما وقصة الحب الذي جمعت بينهم وأحبها الجمهور حيث كان العمل عملًا مميزًا ومختلفًا عن غيره من الأعمال.

أحداث مسلسل "مطعم الحبايب"

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، وهي قصة فريدة ومختلفة في عالم المطبخ، وهو ما يسمى بـ "دراما المطبخ" وذلك في جو من الإثارة والتشويق الممزوجة بالكوميديا.

فريق عمل وصناع مسلسل "مطعم الحبايب"

يشارك في بطولة مسلسل "مطعم الحبايب" نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هدى المفتي، أحمد مالك، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، إنتصار، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، عايدة رياض، حمزة العيلي، عايدة رياض، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف السيناريست مريم نعوم، والإخراج لـ عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.