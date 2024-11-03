اليوم.. رامي صبري يلتقي جمهوره في واشنطن

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها اليوم الأحد في واشنطن.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري مجموعة من أغانيه المميزه التي يتفاعل معها الجمهور الجديده والقديمه ومنها: “انا بعترفلك، انتي جنان، لما بيوحشني، بحكي عليكي، يمكن خير، انا بعترفلك، بتفكرني ساعات، تعالي".

أخر أعمال رامي صبري

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رامي صبري هى أغنية بعنوان "على بالي"، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجائت الأغنية من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد على، وتوزيع رامي يسا، ومكس ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عمر وعدى وإنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياتي مش لاقي لها أي جديد طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك”.