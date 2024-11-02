نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك ترند محرك البحث “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب منشور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

منشور حنان ترك

نشرت حنان ترك مقطع فيديو لرسائل تركتها على باب منزلها في أمريكا، وجهتها للمحتفلين من جيرانها بعيد الهالوين، وعلقت حنان على الفيديو: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين ومع ذلك، بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم غدًا، الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع (الوافل) محلي الصنع وحلوى الشوكولاتة".

وأضافت حنان: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".



آخر أعمال حنان ترك



آخر أعمال الفنانة حنان ترك

كان آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله"، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.