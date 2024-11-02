انت الأن تتابع خبر مفاجأة حول عمر الفنان الراحل مصطفى فهمي وسبب وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر في جامعة هارفارد الأمريكية، عن معلومات جديدة تتعلق بعمر الفنان الراحل مصطفى فهمي وسبب وفاته. حيث أكد أن تاريخ ميلاده المتداول خاطئ ويزيد عن عمره الحقيقي بخمس سنوات، مشيرًا إلى أن حالته الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات العلاج الذي تلقاه.



في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، نشر الدكتور حمدي صورة تجمعه بالفنان الراحل وشارك ذكرياته معه، موضحًا أنه التقى به بفضل صديق مشترك. واصفًا فهمي بأنه كان شخصًا يدخل القلب بأخلاقه العالية وضحكته المشرقة، كاشفًا أن الفنان توفي عن عمر 77 عامًا وليس 82 كما تم ذكره في بعض الأخبار.



وعن مرضه، أوضح حمدي أنه كان يتابع حالته الصحية عن كثب، علمًا بأنه أصيب بسرطان المخ من النوع الذي يصعب علاجه. وعبر عن أمله في أن يتمكن مصطفى من السفر إلى أمريكا لإجراء فحوصات إضافية، لكنه لاحظ أن حالته قد تدهورت سريعًا بسبب العلاج ومضاعفاته.



واختتم الدكتور أسامة حمدي بتعليق مؤثر، حيث قال إن مصطفى فهمي كان إنسانًا مفعمًا بالحياة، وأن الفن المصري فقد فارسًا جميلًا برحيله. مشددًا على أن أعماله الفنية ستبقى خالدة في ذاكرة الناس، تعبيرًا عن الفن والثقافة التي تركها .