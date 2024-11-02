انت الأن تتابع خبر حنان ترك تترك رسالة لجيرانها في الولايات المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تركَت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك رسالة على باب منزلها في الولايات المتحدة، موجهة لجيرانها بمناسبة احتفالات عيد الهالوين، الذي يحتفل به العديد من الناس في 31 أكتوبر من كل عام.



ونشرت ترك مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، يُظهر مجموعة من الرسائل المطبوعة على أوراق مزينة بنقوش خريفية، وضعتها على طاولة أمام باب منزلها.



وجاء في الرسالة: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ولكن بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم غدًا، الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع فطائر مصنوعة في البيت وحلوى الشوكولاتة".



وأضافت: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".



يُذكر أن حنان ترك اعتزلت عام 2012 بعد تقديمها عدة أعمال، أبرزها مسلسل "الأخت تريز" وفيلم "المصلحة"، بعد أن بدأت مسيرتها الفنية عام 1990. وقد عادت في عام 2018 بمسلسل كرتوني يحمل اسم "صدق رسول الله" الذي يُروى فيه سيرة الإمام البخاري .