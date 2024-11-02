انت الأن تتابع خبر ما حقيقة استبدال ريتا حرب بهيلدا خليفة في قسمة ونصيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتردد أنباء عن استبدال الإعلامية ريتا حرب بالإعلامية هيلدا خليفة في تقديم الموسم الثالث من برنامج "قسمة ونصيب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسميه الأول والثاني. وقد ذكرت مصادر أن التحضيرات للموسم الجديد بدأت مؤخرًا، بينما يظل الموسم الثاني من البرنامج متاحًا عبر منصة يوتيوب.



رغم أن ريتا حرب قد تعاقدت رسميًا على تقديم الموسم الجديد، إلا أن هناك شائعات حول مشاركة هيلدا خليفة، التي لديها مشاريع أخرى معلقة، من بينها تقديم حفل توزيع جوائز الموريكس دور والموسم الجديد من برنامج ستار أكاديمي، الذي تم تأجيله بسبب الظروف الحالية في بيروت.



برنامج "قسمة ونصيب" أثار جدلاً واسعًا منذ بداية عرضه، حيث يتنافس فيه عشرة متسابقين من مختلف الدول العربية للحصول على لقب الثنائي الأفضل في "جزيرة الحب". وقد حقق البرنامج نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعله واحدًا من البرامج الرائدة في مجاله، رغم اختلاف آراء الجمهور حوله.



ريتا حرب أعربت في تصريحات سابقة عن فخرها بنجاح البرنامج، مؤكدة أنه أحدث تأثيرًا كبيرًا في الساحة الفنية والإعلامية .