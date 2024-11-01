نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تعلن عن "تنويه خاص" لفيلم "فجر كل يوم" في ختام مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبرت الفنانة أمينة خليل، عن شعورها وشعور زملائها في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالفخر لمشاهدة كل هذه الأعمال في هذه الدورة، موجهة الشكر إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي منحهم هذه الفرصة.



وأشارت خليل إلى مشاهدة اللجنة، 16 فيلما هذا العام، تحت شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، ليعلن بعدها أمير المصري عن حصول فيلم "فجر كل يوم" لأمير يوسف على تنويه خاص.

وأهدى صناع الفيلم، العمل، إلى أطفال فلسطين، معربين عن أمنيتهم في عودة هؤلاء الأطفال إلى منازلهم قريبا وانتهاء هذا الكابوس.

الفنانة أمينة خليل

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي، يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.