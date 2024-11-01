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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن جائزة نجمة الجونة الخضراء، وفاز فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" من إخراج دافني ماتزياراكي، وبيتر موريمي.

تعاني منطقة لايكيبيا من تداعيات التغير المناخي منذ عقود، إذ يعتمد الرعاة ومربو الماشية على مراعيها لإعالة حيواناتهم. وعندما تتزامن فترات الجفاف مع الانتخابات، تندلع الصراعات.

فيلم " الصراع لأجل لايكيبيا " يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بمهرجان الجونة السينمائي

لجنة التحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء

أحمد مجدي (مصر) | ممثل ومخرج ومنتج مصري. يعمل سفيرًا للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفيرًا لمشروع المياه في مصر للاتحاد الأوروبي. عُرض فيلمه الأول كمخرج "لا أحد هناك" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحاز على إشادة دولية. يعمل مجدي حاليًا على عدة أفلام قصيرة ستصدر قريبًا، تعكس روايات جريئة في السينما العربية.

أنيميك ڤان در هيل (هولندا) | تخرجت من جامعة أمستردام بدرجة في علوم المسرح والسينما. بعد أن بدأت حياتها المهنية في "في برو" أسست شركة "ويندميل فيلم" في عام 2010. أنتجت أفلامًا حازت على استحسان النقاد مثل "صمت المد والجزر" (2021) و"قلب شاب غبي" (2019)، وشاركت في ورشة عمل المنتجين الدولية المرموقة EAVE.

تارا عماد (مصر - مونتينيجرو) | بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في مسلسل "الجامعة"، قبل أن تجذب أنظار الجمهور بأدوارها في أفلام بارزة مثل "تراب الماس" و"الفيل الأزرق 2" و"بيت الروبي". إضافة إلى مسيرتها الناجحة في التمثيل كانت تارا أول وجه إعلاني في الشرق الأوسط للعلامة التجارية شانيل، واختارتها مجلة فانيتي فير الإيطالية كإحدى أكثر 6 نساء مؤثرات بالشرق الأوسط تقديرًا لإنجازاتها البارزة في حفل أقيم ضمن الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.



وفي سياق متصل أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.



حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي، يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.