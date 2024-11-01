انت الأن تتابع خبر اعتراف شجاع من زوج الفنانة شيماء سيف حول عدم الإنجاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلى المنتج محمد كارتر، زوج الفنانة المصرية شيماء سيف، بما وصفه المتابعون على منصات التواصل بـ "اعتراف شجاع" حول سبب عدم إنجابه منها، كاشفًا أنه يعاني من مشاكل طبية تمنعه من الإنجاب.



في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، رفض كارتر اتهامات بعض الناس لزوجته بأن بدانتها السابقة كانت السبب وراء عدم إنجابهم على مدار ست سنوات من الزواج. كما نفى الادعاءات بأن زوجته أصبحت جاهزة للإنجاب بعد عملية تكميم المعدة التي ساعدتها على خسارة وزنها الزائد مؤخرًا.



قال كارتر: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتي لو خسيتي هاتخلفي.. ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوا كده خسيتي يعني هاتخلفي.. وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".



وأضاف: "حتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولولي كده.. ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي. ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًا".



وتابع: "النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا، ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب. وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش، وهايجي إن شاء الله.. دعوتكم" .