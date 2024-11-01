انت الأن تتابع خبر شيرين: طموحي تجسيد دور فلاحة أو صعيدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن رغبتها في دخول عالم التمثيل مجددًا، مشيرة إلى تطلعها لتجسيد شخصية امرأة "فلاحة أو صعيدية"، حيث سيتطلب منها ذلك إتقان اللهجة المحلية، وهو تحدٍّ تحب أن تخوضه.



وفي بث مباشر عبر حسابها على "تيك توك"، تحدثت شيرين إلى جمهورها عن المرحلة الحالية من حياتها، وأعربت عن رغبتها في التركيز على عائلتها وعيش حياة هادئة ومستقرة بعد سنوات مليئة بالتحديات. وأكدت شيرين على إيمانها بأن الله سيحقق لها العدالة، قائلة: "مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني".



كما تطرقت شيرين إلى ما وصفته بالعودة "من الأسر"، في إشارة إلى الأزمات الشخصية التي مرت بها، خاصة زواجها السابق من الفنان حسام حبيب والخلافات المتعلقة بعقودها مع شركة روتانا. وأكدت شيرين أن أولويتها الآن هي عائلتها، وتحرص على منحهم الوقت والاهتمام بعد سنوات من التحديات.



الجدير بالذكر أن شيرين كانت قد خاضت تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003 مع الفنان أحمد حلمي، والذي كان من نوعية الكوميديا الخفيفة. وفي عام 2015، قامت ببطولة مسلسل "طريقي"، الذي تناول رحلة فتاة من إحدى القرى تسعى لتحقيق حلمها بالغناء، وتواجه صعوبات على الصعيدين المهني والشخصي، في أجواء تعكس الصراع بين الطموح والتقاليد الاجتماعية.



تفاعل جمهور شيرين مع تصريحاتها، وعدّوها خطوة إيجابية نحو حياة أكثر استقرارًا وتركيزًا على الجانب العائلي، مؤكدين دعمهم لقراراتها المستقبلية في التمثيل وفي حياتها الشخصية.