انت الأن تتابع خبر جوني ديب يفتتح معرضًا فنيًا جديدًا في نيويورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح النجم الأمريكي جوني ديب معرضه الفني الجديد في نيويورك بعنوان "مجموعة من الأشياء"، وسط حضور كبير من شخصيات بارزة في مجال السينما، مثل المنتج جيري بروكهايمر، بالإضافة إلى أفراد عائلته وأصدقائه المقربين.



وعبّر ديب عن سعادته بهذا الإنجاز عبر منشور على حسابه في منصة "إكس"، حيث شارك صورًا من كواليس التحضير للمعرض، واصفًا ليلة الافتتاح بأنها "مذهلة".



وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة المقبل، ويضم مجموعة من الأعمال التي توثق مسيرة ديب الفنية الطويلة، إلى جانب قطع أثرية جمعها على مدار سنوات، وحفظها في منزله واستوديوهاته. وتولت شركة "بو آرت" المتخصصة بتنظيم المعارض، بالتعاون مع شركاء دوليين، الإشراف على تنظيم الحدث.



وأوضح ديب سابقًا أن الفن كان "ملاذه الوحيد" في أوقات صعبة، وأن العديد من القطع المعروضة وُلدت في تلك الفترات. وأكد غاي فيسي، المؤسس المشارك لشركة "بو آرت"، أن ديب قد جعل الفن جزءًا لا يتجزأ من حياته منذ طفولته.



يذكر أن ديب حقق نجاحًا لافتًا في معرضه السابق في لندن، حيث باع أعماله الفنية الأولى بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار خلال ساعات.