انت الأن تتابع خبر أنجلينا جولي تثير شائعات حول ارتباطها بمغني بريطاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي، 49 عامًا، شائعات جديدة حول ارتباطها بمغني الراب البريطاني أكالا، 40 عامًا، بعد أن حضر حفلًا خاصًا أقامته جولي في نيويورك لدعم علامتها التجارية وألبوم أكالا الجديد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء هذا الحدث بعد ظهورهما معًا في العرض الأول لفيلم "ماريا" خلال مهرجان نيويورك السينمائي، مما زاد من التكهنات حول طبيعة علاقتهما. وعلى الرغم من انتشار الشائعات، أكد مقربون أن جولي وأكالا مجرد أصدقاء يجمعهما الشغف بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، وقد تعاونا في العديد من المشاريع التي تركز على حقوق الإنسان.



يذكر أن الشائعات حول علاقتهما بدأت في مايو 2023 عندما شوهد أكالا برفقة جولي وابنتيها زهرة وشيلوه في مهرجان أدبي بجامايكا. كما زادت التكهنات في أغسطس الماضي بعد ظهورهما معًا في مهرجان البندقية السينمائي، بينما لا يزال الطرفان يحافظان على صمتهما حيال طبيعة علاقتهما.