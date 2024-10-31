أحمد جودة - القاهرة - "هيوحشني صوت أصدق وأجمل ضحكة".. شيريهان تودع مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة الكبيرة شيريهان على تقديم نعي للفنان الراحل مصطفى فهمي الذي وافته المنية في صباح أمس الأربعاء الموافق يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري.

الفنانة شيريهان



نعي شيريهان لمصطفى فهمي

ونشرت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة الفنان الراحل مصطفى فهمي، وكتبت من خلال خاصية كتابة التعليقات: " في الجنة يا مصطفى هيوحشني صوت أجمل وأصدق ضحكة رجل وإنسان في العالم هتوحشني طاقتك الطيبة الايجابية وإرادتك في الحياة هيوحشني الفنان والإنسان الموهوب السهل الممتنع والعملة الصعبه في هذا العالم الصعب.. هتوحشني التربيه والأخلاق والخلق والبساطة والإلتزام والادب وإحترام الجمهور والناس في الفن والدنيا.. ولكن عزائي إنك الآن غير متألم، وألمي ألم توأم روحك حسين فهمي وجميع أولادك وكل اسرتك الجميلة الكريمة ونحن معهم".



وتابعت:" فراقك وجع ومؤلم وقاسي للجميع الصغير للكبير البعيد والقريب سواء كان منك أو تعرف عليك أو تعامل وعاش معك.. اللهم لا إعتراض على قضاء الله وقدره.. في سلام الله ورحمته ومغفرته يا عزيز النفس إنسان من أصدق وأنقى الناس.. ويا رب الصبر والسلوان".

منشور الفنانة شيريهان عبر إنستجرام

آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمي

الجديد بالذكر إن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم بعنوان "أهل الكهف" من بطولة الفنان خالد النبوي، وعدد آخر من نجوم الفن والذي تم عرضه في الشهور الماضية.